Vlada sprejela nekatere spremembe nagrajevanja timov ambulant družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev

Ljubljana, 5. maja - Vlada je na dopisni seji sprejela nekatere spremembe in dopolnitve posebnega projekta nagrajevanja ambulant družinske medicine ter otroških in šolskih dispanzerjev. Zdravniki v ekipi posamezne ambulante bodo po novem nagrajeni sorazmerno z njihovo dejansko prisotnostjo, in ne več tudi v primeru odsotnosti, so pojasnili na ministrstvu za zdravje.