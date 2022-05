Kociprova ob koncu mandata DZ: Glede na število poslancev je poslanska skupina delovala dobro in usklajeno

Ljubljana, 8. maja - Vodja poslancev SAB Maša Kociper ocenjuje, da je poslanska skupina stranke glede na število poslancev v iztekajočem se mandatu delovala dobro in usklajeno. Meni tudi, da so delovali kot konstruktivna opozicija, ki ji je skozi parlamentarni postopek uspelo pripeljati posamezne zakonske predloge, hkrati pa so se kritično odzivali na delovanje vlade.