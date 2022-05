Izola, 7. maja - Komunala Izola in izolska občina sta v sodelovanju z izolskimi osnovnimi šolami uspešno ponovili akcijo Psički za čisto Izolo, katere glavni namen je spodbujanje lastnikov hišnih ljubljenčkov k pobiranju njihovih iztrebkov in s tem primernemu odnosu do čistega in urejenega okolja. Učenci so v sklopu nagradnega natečaja izdelali opozorilne table.