GZS z 29 ukrepi za reindustrializacijo do razvojnega preboja Slovenije

Ljubljana, 5. maja - Reindustrializacija je po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) vodilni evropski gospodarski trend in zato ključna za prihodnji razvoj. V svojem strateško razvojnem dokumentu Horizonti prihodnosti so zato za področje reindustrializacije nanizali 29 različnih ukrepov, s katerimi bi Slovenija lahko do leta 2030 dosegla razvojni preboj.