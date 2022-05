POP TV in Kanal A z nasprotno tožbo zoper Telekom Slovenije

Ljubljana, 5. maja - POP TV in Kanal A, ki sta del sistema medijske družbe Pro Plus, sta zoper Telekom Slovenije vložili nasprotno tožbo zaradi plačila odškodnine v višini 58,15 milijona evrov. Zahtevek naj bi predstavljal škodo, ki naj bi jo omenjeni družbi utrpeli zaradi premalo plačane odmene za distribucijo TV-programov med februarjem 2017 in koncem marca letos.