Cerar za STA: Pri Golobu bo pomembno tudi to, kako bo vodil stranko

Ljubljana, 7. maja - Nekdanji premier Miro Cerar je, podobno kot zdaj Robert Golob, na čelo vlade prišel z novo stranko in do tedaj rekordnim številom poslancev. SMC na političnem parketu ni več, Cerar pa iz svoje izkušnje izpostavlja, da ne bo pomembno le, kako bo Golob vodil vlado, ampak tudi, da bo znal voditi stranko, da bo ostala enotna in ohranila prave vrednote.