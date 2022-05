Vreme: Zmerno do pretežno oblačno

Ljubljana, 5. maja - Zvečer in ponoči bo zmerno do pretežno oblačno, proti jutru bo ponekod že deževalo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno, ponekod bo občasno deževalo. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 13, najvišje dnevne pa od 14 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, popoldne lahko tudi kakšna nevihta. Verjetnejše bodo v južnih krajih. V nedeljo in ponedeljek bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale posamezne plohe in nevihte. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkim jugozahodnikom doteka k nam v višinah nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Zvečer in ponoči se bo povsod pooblačilo. V krajih južno od nas se bodo pojavljale krajevne padavine. V petek bo pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, v krajih v vzhodno od nas bo večinoma suho.