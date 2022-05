Na Ljubljanski borzi največ zanimanja za Krkine delnice

Ljubljana, 5. maja - Na Ljubljanski borzi je bilo sklenjenih za 934.411 evrov poslov, od tega za skoraj 240.000 evrov z delnicami Krke. Tečaji niso imeli enotnega gibanja. Več kot odstotek so pridobile delnice Save Re in NLB, medtem ko so se po sredinem skoku danes najbolj, za skoraj 9,5 odstotka, pocenile delnice Luke Koper. Indeks SBI TOP je izgubil 0,26 odstotka.