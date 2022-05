Newyorške borze začele s padci

New York, 5. maja - Na newyorških borzah se je trgovanje začelo s padci osrednjih indeksov. Ti so v sredo močno porasli, potem ko so se pomirile skrbi glede hitrega bodočega dvigovanja ključne obrestne mere v ZDA. Ministrstvo za delo je medtem objavilo, da se je število novih prošenj za pomoč brezposelnim v ZDA v minulem tednu malenkost zvišalo.