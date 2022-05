Ministrstvo za zdravje odobrilo sofinanciranje pet investicij na primarni ravni

Ljubljana, 5. maja - Ministrstvo za zdravje je končalo obravnavo novega paketa petih vlog, na podlagi katerih so bili sprejeti sklepi o določitvi višine sredstev za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvenega varstva za to in leto 2023. Minister Janez Poklukar je podpisal pet sklepov v skupni vrednosti okoli 1,5 milijona evrov, so sporočili z ministrstva.