Slovenska vojska se letos precej bolj posveča bojnemu usposabljanju kot v preteklih letih

Vrhnika, 5. maja - Slovenska vojska (SV) se pri usposabljanju in vojaških vajah letos bolj posveča bojnemu usposabljanju in bojnim nalogam kot v preteklih letih, je na današnji novinarski konferenci SV poudaril poveljnik sil Slovenske vojske generalmajor Miha Škerbinc. SV letos doma in v tujini načrtuje skupaj 93 različnih urjenj in vojaških vaj.