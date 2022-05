Han ob koncu mandata DZ: Poslanska skupina je korektno opravljala svojo vlogo tako v koaliciji kot opoziciji

Ljubljana, 8. maja - Vodja poslancev SD Matjaž Han ocenjuje, da je poslanska skupina v iztekajočem se sklicu DZ korektno opravila svoje delo, tako v koaliciji kot tudi opoziciji. To po njegovem dokazuje tudi dejstvo, da so v poslansko skupino prestopili tudi posamezni poslanci iz drugih strank, kar da kaže tudi na to, da je SD stranka z določenimi vrednotami in težo.