KGZS zaskrbljena zaradi neusklajenih sprememb glede izbrisa določbe o divjadi

Ljubljana, 5. maja - Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS) je opozorila, da je iz novega zakona o varstvu okolja brez širše strokovne razprave izpadla določba, da je divjad last države. Umik določbe je povzročil precej nejevolje, na ministrstvu pa pojasnjujejo, da so jo črtali zaradi nevpletanja v drugo zakonodajo in da to ne pomeni nobenih sprememb.