Mokronožani s čeveljcem sv. Heme bogatijo turistično ponudbo

Mokronog, 5. maja - V Mokronogu so danes predstavili repliko tako imenovanega čeveljca svetnice iz 11. stoletja sv. Heme Krške, katerega izvirnik je romar v 15. stoletju prinesel na Dolenjsko. Z izročilno zgodbo o svetničinem čeveljcu, ki so ga iz Mokronoga leta 1902 odnesli na avstrijsko Koroško, pa so se Mokronožani odločili obogatiti krajevno turistično ponudbo.