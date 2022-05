Na Videmskem danes začetek tridnevnega praznika slovenske pesmi

Videm, 6. maja - Na Lesah v občini Grmek na Videmskem v Italiji se bo danes začel 34. festival Senjam beneške piesmi. Festivala se bosta udeležila tudi predsednik republike Borut Pahor in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch.

Pred začetkom tridnevnega festivala se bosta predsednik Pahor in ministrica Helena Jaklitsch v prostorih Slovenskega kulturnega društva Rečan - Aldo Klodič srečala s predstavniki slovenske manjšine v Italiji.

Srečanja se bodo udeležili predstavnice in predstavniki obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, ter predstavniki društev in organizacij iz Kanalske doline, Rezije, Nadiških dolin in Terske doline, ter italijanska senatorka, tržaška Slovenka Tatjana Rojc, so sporočili iz urada predsednika republike.

Tridnevni praznik slovenske pesmi na Videmskem se bo začel ob 18. uri. Na otvoritvenem večeru festivala bodo nastopili otroci italijanske državne večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič v Špetru, ki bodo predstavili najlepše pesmi preteklih festivalov.

Festival beneške glasbe Senjam beneške piesmi, ki ga je že pred več kot 40 leti začelo prirejati Kulturno društvo Rečan Aldo Klodič, je nedvomno odločilno prispeval k razvoju glasbe na Videmskem, nastanku glasbenih skupin, pa tudi ohranitvi domačih narečij, so o festivalu zapisali v uradu vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Festival so prvič pripravili leta 1971. Gre za tridnevno prireditev, preko katere se utrjuje povezanost vseh Slovencev na Videmskem, od Benečije, preko Rezije in vse do Kanalske doline. V začetku se je prireditev imenovala Praznik beneške pesmi.

Slovenci so v Italiji avtohtona narodna skupnost. V italijanskem pravu so opredeljeni kot jezikovna manjšina. Živijo v treh pokrajinah dežele Furlanije Julijske krajine: na Tržaškem, Goriškem in Videmskem. Ocene o številu pripadnikov skupnosti se gibljejo okoli 80.000 ljudi.

Slovenci na Videmskem so z izjemo Kanalske doline, torej v Benečiji in Reziji, del Italije od leta 1866.