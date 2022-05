Levica: Oglaševalsko razsodišče obsodilo Snežičeve plakate s podobo poslanca Kordiša

Ljubljana, 5. maja - Oglaševalsko razsodišče, ki deluje pri Slovenski oglaševalski zbornici, je plakate Roka Snežiča s podobo poslanca Miho Kordiša, označilo za "žaljive" in "iritirajoče" za del javnosti, ki ne pristaja na tak način komunikacije, so sporočili iz Levice. V stranki so se ob tem zavzeli za strožji nadzor zunanjega oglaševanja.