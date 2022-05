Izvršni odbor SAB izrazil podporo predsednici Bratušek

Ljubljana, 5. maja - Izvršni odbor (IO) stranke SAB je po opravljeni analizi volilnih rezultatov sprejel sklep, s katerim je izrazil podporo predsednici Alenki Bratušek za nadaljnje delo. Člani IO so se strinjali, da je stranka izbrala pravo strategijo nenapadanja drugih opozicijskih strank in Gibanja Svoboda s skupnim ciljem zamenjave vlade, so sporočili iz SAB.