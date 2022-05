Tudi Tonin in Vrtovec podpisala pismo o nameri za vzpostavitev Feniksa

Ljubljana, 5. maja - S podpisom pisma o nameri za vzpostavitev gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju so se danes k izvedbi zavezali še obrambni minister Matej Tonin, infrastrukturni minister Jernej Vrtovec in vodstvo Darsa. Drugi partnerji večstomilijonskega projekta, ki se je začel pred 16 leti, so namero podpisali že v sredo.