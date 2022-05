Pred ustanovno sejo DZ: Poslanci DZ poleg plače dobijo še vrsto dodatkov

Ljubljana, 8. maja - Poslanske plače so oblikovane na podlagi enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Poslanci so umeščeni med 55. in 62. plačni razred. Upravičeni so še do pavšala za stroške z delom v volilni enoti, pavšala za delovanje poslanske pisarne, kilometrine oziroma poslanskega stanovanja po neprofitni najemnini in sredstev za namene izobraževanja.