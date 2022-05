Vreme: Večinoma sončno

Ljubljana, 5. maja - Danes bo večinoma sončno, sredi dneva in popoldne bo ponekod pihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 25 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo oblačno, občasno bo deževalo. Predvsem na severovzhodu bo možna tudi kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju in na Goriškem okoli 13, najvišje dnevne pa od 14 do 19, na vzhodu do 22 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Verjetnejše bodo v južnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V nedeljo bo spremenljivo oblačno, nastajale bodo posamezne plohe ali nevihte.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. S šibkim jugozahodnikom doteka k nam v višinah nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo v krajih severno od nas krajevne plohe. V petek bo pretežno oblačno. Občasno bo deževalo, pogosteje v krajih severno in zahodno od nas.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden, le vremensko najbolj občutljivi bodo imeli značilne vremensko pogojene težave. V petek bodo vremensko občutljivi imeli manjše vremensko pogojene težave, ki se bodo kazale kot povečan nemir, razdražljivost, z manjšimi motnjami v spanju in s hitrejšo utrujenostjo.