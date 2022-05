Ljubljana, 5. maja - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak bo skupaj z ministrom za infrastrukturo Jernejem Vrtovcem in ministrom za obrambo Matejem Toninom danes ob 10. uri v sejni sobi ministrstva na Dunajski 48 podpisal pismo o nameri za vzpostavitev Gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju, so sporočili z okoljskega ministrstva. (STA)