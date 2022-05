Ancelotti prepričan, da je bila zgodovina na strani Reala

Madrid, 5. maja - Nogometaši Reala so na povratni tekmi polfinala lige prvakov v Madridu po podaljšku s 3:1 premagali Manchester City in se uvrstili v finale, kjer se bodo 28. maja merili z Liverpoolom. Strateg kraljevega kluba Carlo Ancelotti je prepričan, da je "zgodovina kluba" tista, ki je pomagala Realu, da je prišel do finala lige prvakov.