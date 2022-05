V Občini Črnomelj danes nadomestne volitve romskega svetnika

Črnomelj, 8. maja - V Črnomlju bodo danes volili nadomestnega svetnika, ki bo v občinskem svetu predstavljal romsko skupnost. Za to mesto se potegujeta Božo Rozman in Franc Hudak, ki kandidirata s podporo volivcev. Voli lahko 265 volilnih upravičencev, ki bodo svoj glas na volišču v nekdanjem turistično-informacijskem centru lahko oddali med 7. in 19. uro.