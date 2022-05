Dončić ni mogel preprečiti še drugega poraza Dallasa

Phoenix, 5. maja - Košarkarji Dallas Mavericks so v polfinalu zahodne konference severnoameriške lige NBA proti najboljši ekipi rednega dela Phoenix Suns v boju na štiri zmage izgubili tudi tekmo v Arizoni. Potem ko so na prvi kljub 45 točkam Luke Dončića klonili s 114:121, je bil Phoenix danes še bolj zanesljiv in zmagal s 129:109. Dončić je tokrat dosegel 35 točk.