Seattle zmagovalec lige prvakov Concacafa

Los Angeles, 5. maja - Nogometaši ameriškega Seattle Sounders so zmagovalci lige prvakov klubov pod okriljem Concacafa, zveze Srednje in Severne Amerike ter Karibov. Po dveh finalnih tekmah so s skupnim izidom 5:2 premagali mehiški klub Nacional Universidad, ki je bolj znan pod vzdevkom Pumas Unam.