Demokrate v ZDA skrbijo nepredvidljive posledice verjetne ukinitve pravice do splava

Washington, 5. maja - Ameriške demokrate skrbijo nepredvidljive posledice pričakovane odločitve vrhovnega sodišča ZDA o ukinitvi pravice do splava. To bi lahko prineslo posledice za številne druge pravice Američanov, ki prav tako niso izrecno navedene v ustavi. Pričakujejo, da bodo ogrožene tudi pravice manjšin in skupnosti LGBTQ.