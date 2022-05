V Pilonovi galeriji na ogled knjižni biseri iz Bačarjeve knjižnice

Ajdovščina, 5. maja - Ob prazniku Občine Ajdovščina bodo danes ob 17. uri v Pilonovi galeriji odprli razstavo najbolj zanimivih knjig iz zasebne zbirke Stanislava Bačarja, biliofila in zbiratelja starih in redkih tiskov, tudi raziskovalca povezav med Matijo Vertovcem, Francetom Prešernom in Stankom Premrlom, ki se odražajo v slovenski himni.