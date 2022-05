Real z novim čudežem v finale lige prvakov

Madrid, 4. maja - Nogometašem madridskega Reala, 13-kratnim evropskim prvakom, je uspel nov podvig. Potem ko so bili na povratni tekmi polfinala lige prvakov proti Manchester Cityju že v povsem izgubljenem položaju, še v zadnji minuti rednega dela v skupnem seštevku zaostajali z dvema goloma, so se spet rešili, po podaljšku zmagali s 3:1 in se uvrstili v finale.