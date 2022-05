Newyorške borze po odločitvi Feda končale v zelenem

New York, 4. maja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili s precejšnjo rastjo, potem ko je ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed) ključno obrestno mero zvišala za 0,50 odstotne točke in napovedala nova takšna zvišanja, predsednik Feda Jerome Powell pa je ocenil, da recesije v ameriškem gospodarstvu ne bo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.