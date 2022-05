Rusija stopnjuje napade na jeklarno Azovstal v Mariupolju

Mariupolj, 4. maja - Župan obleganega ukrajinskega mesta Mariupolj je danes dejal, da ruske sile napadajo tamkajšnjo jeklarno Azovstal, kjer še vedno vztraja več sto ukrajinskih vojakov in civilistov. Dodal je, da so ukrajinske sile med srditimi spopadi izgubile stik z jeklarno. V Kremlju so navedbe o vdoru ruske vojske v Azovstal zanikali.