Evropske borze v pričakovanju zaostrovanja ameriške monetarne politike navzdol

London/Frankfurt/Pariz, 4. maja - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes obarvali rdeče. Vlagatelji so zaskrbljeni, saj bo ameriška centralna banka danes po pričakovanjih zaostrila denarno politiko in za pol odstotne točke dvignila ključno obrestno mero. Nafta se je precej podražila, evro se je okrepil.