Hokejski hram slavnih bogatejši za 25 novih članov

Ljubljana, 4. maja - Slovenska akademija slavnih in zaslužnih slovenskega hokeja na ledu je danes pridobila petindvajset novih članov in članic. Danes je v dvorani Tivoli namreč potekala razglasitev novih imen v Hram slavnih. Med njimi so prvič slovenske hokejistke, nedavno upokojeni igralci ter nekateri tujci, ki so zaslužni za razvoj hokeja v Sloveniji.