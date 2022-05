V Niger letos pribežalo več kot 36.000 beguncev

Niamey, 4. maja - V Niger je letos do sredine aprila prispelo že več kot 36.000 beguncev, ki so zbežali pred nasiljem v Maliju, Nigeriji in Burkina Fasu. Skupno pa država gosti okoli 360.000 beguncev iz sosednjih držav, so danes sporočili iz Visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR).