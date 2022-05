Ob otvoritvi Kluba diplomatov Slovenije o pomenu diplomacije za Slovenijo

Ljubljana, 4. maja - Klub diplomatov Slovenije je danes organiziral otvoritveni dogodek in predstavitev kluba, ki predstavlja preplet sodelovanj in povezovanj na področjih diplomacije, gospodarstva, kulture in razvoja. Udeleženci so enotno poudarili pomen diplomacije in gospodarstva za Slovenijo in pozvali k povečani vlogi diplomacije, ki je dandanes zapostavljena.