Predsedstvo SD danes o koalicijskih pogajanjih in nezadovoljstvu v stranki

Ljubljana, 5. maja - Predsedstvo SD bo danes razpravljalo o pogajanjih za vstop v vladno koalicijo in ministrskih kandidatih. Hkrati bodo spregovorili tudi o razočaranju, ki ga je v stranko prinesel volilni rezultat, in odgovornosti vodstva zanj. Tako je pričakovati tudi razčiščevanje nekaterih očitkov in poskus strnitve vrst pred vstopom v vlado.