Vreme: Zjasnilo se bo

Ljubljana, 4. maja - Zvečer se bo ozračje umirilo, povsod se bo zjasnilo. Zjutraj bo v krajih, kjer je danes deževalo, lahko nastala megla. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, ob morju 11 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek bo večinoma sončno, popoldne bo lahko nastala predvsem kakšna ploha. Ponekod bo sredi dneva in popoldne pihal južni ali jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 2 stopinji Celzija.

Obeti: V petek bo pretežno oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, nato bo občasno deževalo. Predvsem na severovzhodu bo možna tudi kakšna nevihta. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bodo še krajevne padavine, deloma plohe. Verjetnejše bodo v južnih krajih. Na Primorskem bo pihala šibka burja.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Balkanom in osrednjim Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. V višinah priteka nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in posamezne nevihte, ki se bodo jutri pojavljale predvsem v krajih severno od nas. Ob severnem Jadranu bo suho in povečini sončno.