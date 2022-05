Ljubljanska borza: Glavnina prometa z delnicami NLB

Ljubljana, 4. maja - Na Ljubljanski borzi je bilo danes sklenjenih za 1,4 milijona evrov poslov, od tega za skoraj 600.000 evrov z delnicami NLB. Tečaji so se gibali neenotno: delnice Save Re, NLB in Cinkarne Celje so se pocenile, Krke, Zavarovalnice Triglav in Luke Koper pa podražile, slednje za devet odstotkov. Indeks SBI TOP se skoraj ni spremenil.