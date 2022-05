Ob mednarodnem dnevu izpostavili pomembno vlogo babic v celotnem življenju žensk, ne le v reproduktivnem obdobju

Ljubljana, 5. maja - Letošnji mednarodni dan babic poteka pod sloganom 100 let napredka mednarodnega babištva. Babice imajo pomembno vlogo v zdravju žensk v njihovem celotnem življenju, ne le v reproduktivnem obdobju, so izpostavili v zbornici zdravstvene in babiške nege. Poudarjajo, da je nujno treba okrepiti delovanje babic na vseh ravneh zdravstvenega varstva.