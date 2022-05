Cerkev Otta Wagnerja poslej izpostava Dunajskega muzeja

Dunaj, 5. maja - Cerkev v dunajskem predelu Steinhof, ki jo je zasnoval avstrijski arhitekt Otto Wagner, bo poslej 21. izpostava Dunajskega muzeja. Od tega konca tedna bo stavba odprta za javnost ob sobotah od 14. do 17. ure in ob nedeljah od 11. do 17. ure, je sporočil Dunajski muzej, kjer je tudi mogoče rezervirati zasebne oglede cerkve.