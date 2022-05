Začetek priprave državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj-sever

Kranj, 4. maja - Ministrstvo za okolje in prostor je v torek javno objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za avtocestni priključek Kranj-sever. Na pripravljeno gradivo je do 10. junija možno podati predloge in pripombe. Gre za prvega v nizu korakov do državnega prostorskega načrta za projekt, ki ga v Kranju že težko čakajo.