Evroposlanci: Za uresničitev predlogov Konference o prihodnosti potrebne spremembe ustanovnih pogodb

Strasbourg, 4. maja - Evropski poslanci so danes sprejeli resolucijo, v kateri so pozdravili ambiciozen in konstruktiven izkupiček Konference o prihodnosti Evrope. Opozorili so še, da bodo za uveljavitev predlogov, ki so jih zbrali v okviru konference, potrebne spremembe ustanovnih pogodb EU, so sporočili iz Evropskega parlamenta.