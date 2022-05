V Ljubljani shod v podporo Assangeu in za svobodo medijev

Ljubljana, 4. maja - Na Trgu republike je danes potekal shod v podporo ustanovitelju WikiLeaksa Julianu Assangeu in proti odločitvi britanskih sodnih oblasti, da se ga lahko izroči ZDA. Zbrani protestniki so pozvali prihodnjo slovensko vlado, da Assangeu ponudi politično zatočišče. Zavzeli so se tudi proti poseganju politike v Radiotelevizijo Slovenija (RTVS).