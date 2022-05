Na volitvah v DZ glasovalo 14.593 volivcev iz tujine

Ljubljana, 4. maja - Po preštetih glasovnicah, ki so prispele po pošti iz tujine, in vseh glasovnicah, ki so bile oddane na diplomatsko konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, so znani podatki o glasovanju v tujini. Iz tujine je skupaj glasovalo 14.593 volilnih upravičencev, so sporočili z Državne volilne komisije (DVK).