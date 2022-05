Sluga ob koncu mandata DZ: Oblikovanje nove poslanske skupine razgalilo prava razmerja med koalicijo in opozicijo

Ljubljana, 8. maja - Vodja poslanske skupine nepovezanih poslancev Janja Sluga ocenjuje, da so dokazali, da pri glasovanju niso bili vezani na stališča koalicije ali opozicije, pač pa so se odločali na podlagi vsebine predlogov. Meni tudi, da je ustanovitev poslanske skupine razgalila realna razmerja med koalicijo in opozicijo ter delovanje posameznih poslancev.