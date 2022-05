Skupna lista strank Dobra država in Naša prihodnost na volitvah dosegla manj od zadanega

Ljubljana, 4. maja - Stranka Dobra država je s skupno listo s stranko Naša prihodnost dosegla manj, kot si je zadala pred volitvami, so sporočili iz Dobre države. Obetali so si namreč uvrstitev v parlament. Nove politične temelje bodo postavili skupaj z Našo prihodnostjo in se pripravili na predsedniške in lokalne volitve, kjer bodo nastopili s svojimi kandidati.