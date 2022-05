Karitas začenja dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti 2022

Ljubljana, 4. maja - Slovenska karitas v tem tednu začenja redno vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjena je predvsem pomoči starejšim, vključevanju trajno nezaposljivih in podpori ljudem z minimalno plačo ter nizkimi prihodki. Žal pa se mnogim prejemnikom pomoči razmere ne izboljšujejo, so povedali na današnji novinarski konferenci.