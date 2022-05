Ljubljana, 4. maja - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste sta zaradi prometne nesreče na dolenjski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med predoroma Mali Vrh in Debeli hrib proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti je med priključkom Smednik in počivališčem Zaloke zaradi živali na cesti priporočljiva previdnost v obe smeri.