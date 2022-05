V +MSUM interaktivna zvočna instalacija Stekleno nebo Marka Batiste

Ljubljana, 5. maja - V Muzeju sodobne umetnosti Metelkova (+MSUM) bodo nocoj odprli gostujočo interaktivno zvočno instalacijo Marka Batiste Stekleno nebo. Razstava ponuja premišljevanje in raziskovanje relacij v trikotniku družba - narava - tehnologija v kontekstu ekokritičnega diskurza, okoljskih politik in aktualnih humanističnih konceptov. Na ogled bo do 29. maja.