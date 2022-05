Posavsko gospodarsko-logistično središče Feniks območna in državna razvojna priložnost

Brežice, 4. maja - Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, brežiški župan Ivan Molan in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek so v Brežicah danes podpisal pismo o nameri za vzpostavitev gospodarskega logističnega središča Feniks v Posavju. Več stomilijonski projekt, ki so začeli pred 16 leti, naj bi v prihodnjih letih uresničili.