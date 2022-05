Ruska vojska nadaljuje obstreljevanje tarč v Ukrajini

Kijev, 4. maja - Ruska vojska je danes sporočila, da je v torek pozno zvečer in ponoči izvedla več napadov na infrastrukturo in vojaške cilje v Ukrajini. Generalštab ukrajinskih oboroženih sil je ob tem sporočil, da so ukrajinske sile v vzhodnih regijah Doneck in Lugansk odbile dvanajst ruskih napadov, poročajo tuje tiskovne agencije.